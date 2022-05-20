Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın jetini takip eden Jack Sweeney'den kaçamadı!

ElonJet adlı hesap ile Elon Musk'ın özel jetini takip eden ABD'li genç Jack Sweeney'nin adı, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in uçağıyla tekrar gündeme geldi.

MARK ZUCKERBERG'İN YENİ UÇAĞINI BULDU

Central Florida Üniversitesi'nde bir öğrenci olan Jack Sweeney, @ZuccJet hesabı üzerinden Zuckerberg'in uçağının yerini izliyordu. Geçen ay ise uçağın "artık Mark'ın olmadığını" paylaşmıştı.

Özel jetlerini takip ederek milyarderlerin tüylerini diken diken eden ABD'li genç, Mark Zuckerberg'e bağlı yeni bir jet tespit ettiğini öne sürdü. Yapılan çok sayıda seyahatin tespit edilen uçağın Zuckerberg'e ait olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bunun üzerine Zuckerberg'in jetini takip eden hesabı yeniden programlayan Sweeney, hesabın artık "tamamen doğru" olduğunu ifade etti. N68885 numaralı jetin ise bir fotoğrafını paylaştı.

Sweeney'nin Zuckerberg'in jetini takip eden @ZuccJet hesabı şubat ayında kuruldu ve 7 binden fazla takipçisi var.

ELON MUSK İLE JACK SWEENEY ARASINDA BÜYÜK OLAY YAŞANMIŞTI

Sweeney'e ait diğer bir hesap olan @ElonJet hesabı ise, Haziran 2020'den bu yana Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) halka açık verilerini kullanarak Elon Musk'ın özel jetini bir botla takip ediyor.

Özel jetinin takip edilmesinden hoşnut olmayan Musk ise geçen sonbaharda Sweeney'e uçuşlarını takip etmeyi bırakmasını istemek için Twitter üzerinden bir mesaj yollayarak ulaşmıştı. Ünlü milyarder gönderdiği ilk mesajında, "Bunu kaldırabilir misin? Bu bir güvenlik riski" demişti. Musk gence hesabı kapatması için 5 bin dolar teklif etmişti.

“Bir deli tarafından vurulma fikrini sevmiyorum” diyen Musk'a Sweeney'in cevabı ise oldukça şaşırtıcı olmuştu. 19 yaşındaki genç, ünlü milyardere "Bunu 50 bin dolara çıkarma şansı var mı? Üniversitede büyük bir destek olur ve muhtemelen bir araba, hatta belki bir Model 3 almama izin verir.” cevabını vererek 5 bin doları reddetmişti.

Musk bunu düşüneceğini söyledi ama Sweeney milyarderden hiç haber alamadı. Son olarak Sweeney, bazı belgeler sunarak Musk'ın Twitter'da hisse satın almasının kendisi yüzünden olduğunu iddia etmişti. Sweeney'in teorisine göre Elon Musk, Twitter hissesi almaya, 5 bin dolarlık teklifini reddettikten hemen sonra başladı. Başka bir deyişle Sweeney, Musk'ın kendisi nedeniyle bu kadar çok hisse satın aldığını ima etti.

Musk son olarak ise Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı ancak anlaşma şu an askıda.

