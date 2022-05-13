Mark Zuckerberg gizleyerek denedi! Önümüzdeki yıllara damgasını vuracak

Meta (eski adıyla Facebook), Metaverse konusunda büyük planları olan şirketlerden biri. Şimdi şirket, CEO'su Mark Zuckerberg'in Project Cambria kod adlı karma gerçeklik başlığını ilk kez denemesiyle ses getirdi.

İŞTE O ANLAR

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Project Cambria olarak bilinen 'karma gerçeklik' başlığına ilk bakış attı. Videosunu ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda Zuckerberg, bu yıl içinde çıkacak olan üst düzey başlık üzerinde 'The World Beyond' adlı bir demoyu test ederken görüldü. Zuckerberg'in sevimli bir sanal yaratığı okşadığı, sanal bir topu alıp fırlattığı ve tam yüzünün önünde süzülen bir web tarayıcısını görüntülediği gösterildi.

GÖRÜNTÜSÜNÜ GİZLEDİ

Ancak video boyunca cihazın görüntüsü bulanıklaştırılarak gizlendi.

Zuckerberg, Project Cambria'nın mevcut başlıklardan daha pahalıya mal olacağını söylemişti.

