HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mark Zuckerberg gizleyerek denedi! Önümüzdeki yıllara damgasını vuracak

Mark Zuckerberg gizleyerek denedi! Önümüzdeki yıllara damgasını vuracak

13.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in metaverse hamlesi hala hafızalarda. Metaverse'e büyük yatırımlar yapan Zuckerberg, şirketinin Project Cambria olarak bilinen 'karma gerçeklik' başlığını ilk kez denedi. Önümüzdeki yıllara damgasını vuracak Project Cambria'nın görüntüsünü gizleyen Zuckerberg, bir video paylaşmayı da unutmadı.

Mark Zuckerberg gizleyerek denedi! Önümüzdeki yıllara damgasını vuracak

Meta (eski adıyla Facebook), Metaverse konusunda büyük planları olan şirketlerden biri. Şimdi şirket, CEO'su Mark Zuckerberg'in Project Cambria kod adlı karma gerçeklik başlığını ilk kez denemesiyle ses getirdi.

İŞTE O ANLAR

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Project Cambria olarak bilinen 'karma gerçeklik' başlığına ilk bakış attı. Videosunu ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda Zuckerberg, bu yıl içinde çıkacak olan üst düzey başlık üzerinde 'The World Beyond' adlı bir demoyu test ederken görüldü. Zuckerberg'in sevimli bir sanal yaratığı okşadığı, sanal bir topu alıp fırlattığı ve tam yüzünün önünde süzülen bir web tarayıcısını görüntülediği gösterildi.

Facebook’un kullanıcı sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttıFacebook’un kullanıcı sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttı

GÖRÜNTÜSÜNÜ GİZLEDİ

Ancak video boyunca cihazın görüntüsü bulanıklaştırılarak gizlendi.

Zuckerberg

Zuckerberg, Project Cambria'nın mevcut başlıklardan daha pahalıya mal olacağını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni gelişme! Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyorduYeni gelişme! Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyordu
Eski futbolcuya hapis şoku!Eski futbolcuya hapis şoku!
Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdiTam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

AK Partinin kurucuları arasındaydı! Kaftancıoğlu'na destek

AK Partinin kurucuları arasındaydı! Kaftancıoğlu'na destek

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

İlginizi Çekebilir

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.