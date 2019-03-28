HABER

Market sahibi, uyanıklığı ile dolandırılmaktan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

KİLİS'te, market sahibi Habibe Kurt, alışverişe gelen ve el çabukluğuyla 100 lirasını dolandırmak isteyen 2 kadından uyanıklığı sayesinde kurtuldu.

Market sahibi, uyanıklığı ile dolandırılmaktan kurtuldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, market sahibi Habibe Kurt, alışverişe gelen ve el çabukluğuyla 100 lirasını dolandırmak isteyen 2 kadından uyanıklığı sayesinde kurtuldu.
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde market işleten Habibe Kurt'un iş yerine gelen 2 kadın, sigara ve gofret aldıktan sonra 200 lira verdi. Habibe Kurt, sigara ve gofretin ücretini alarak 200 liranın üzerini müşteri kadınlara uzattı. Kadınlardan birisi Habibe Kurt'a 20 lira uzatarak bozdurmasını isterken, diğer kadın ise para üstündeki 100 lirayı hızlıca cüzdanının altına gizledi. Durumu fark eden Habibe Kurt, cüzdanın altındaki 100 lirayı alıp, kadının para üstününün eksik olduğunu söylemesine engel oldu. Dolandırılmaktan kurtulan Habibe Kurt'un bu davranışının ardından 2 kadın, marketten hızla uzaklaştı. Habibe Kurt ile kendisini dolandırmaya kalkıştığını ileri süren 2 kadın arasında yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
FOTOĞRAFLI

Market sahibi, uyanıklığı ile dolandırılmaktan kurtulduMarket sahibi, uyanıklığı ile dolandırılmaktan kurtuldu

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Dr. Baranoğlu: Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyorDr. Baranoğlu: Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyor
Mustafa Pak: 31 Mart’ta milletimiz, yeni bir muhalefet oluşturmalıMustafa Pak: 31 Mart’ta milletimiz, yeni bir muhalefet oluşturmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.