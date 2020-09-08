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Marketçi kadını dövmüştü, her yerde aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 17:24 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde market işleten kadını darp eden ve ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra hakkında tekrar gözaltı kararı verilen şahıs her yerde aranıyor.Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı’nda 10 yıldır market işleten Elif Gültekin, markete müşteri gibi gelen Kürşat Z.

Muğla’nın Milas ilçesinde market işleten kadını darp eden ve ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra hakkında tekrar gözaltı kararı verilen şahıs her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı’nda 10 yıldır market işleten Elif Gültekin, markete müşteri gibi gelen Kürşat Z. tarafından öldüresiye darp edildi. Olay sırasında markette alış veriş için gelen başka bir bayan müşterinin yardımlarıyla kurtulan Elif Gültekin’in saldırı sonucunda sağ gözünün altında yırtık oluşurken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Kürşat Z. isimli şahıs nöbetçi savcının ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
"Sözlü tacizde bulundu"
Kürşat Z.’nin serbest bırakılmasına isyan eden mağdur Elif Gültekin başından geçen olayı anlatarak, “Markette dururken bir müşteri geldi. Sigara ve içki aldı. Daha sonra ise sözlü tacizde bulundu. Kendisini dışarı çıkarmaya çalıştım. Çıkar gibi oldu sonra döndü beni darp etti. Tanımadığım bir şahıs. Cinsel içerikli tacizlerde bulununca bende müdahale ettim. Müdahale edince darp etmeye başladı. Şikayetçi oldum” dedi.
"Bu psikopat gibi birisi"
Marketi 10 yıldan beri yalnız başına işlettiğini ifade eden Gültekin, “Eşim vefat ettiğinden beri dükkanı yaklaşık 10 yıldır kendim işletiyorum. Biz onuru, şerefi ile iş yapan insanlarız. Beni darp eden kişinin alkollü olduğunu sanmıyorum. Çünkü alkol almış olsa ayakta duramazdı. Bu psikopat gibi birisi. Zaten dükkana yarı çıplak girdi. Emniyetteki ifadesinde de yaptıklarını itiraf etmiş ama bu itirafa karşılık şahıs serbest bırakılıyor” dedi.
"Belki beni öldürecekti"
Yaşanan olaydan başka bir kadın sayesinde kurtulduğunu belirten Gültekin, “Olayın yaşandığı anda bir kadın vardı. O yardım istemeseydi belki beni öldürecekti. Türkiye’de daha kaç kadın ölecek. Ben yetim çocuklarıma bakarken, bu olayla nerdeyse öksüz kalacaktı. Devlet ben öldükten sonra mı yakalayacak bunu. Yaşadığım olaydan dolayı, korkudan dolayı marketimi kapattım. Çocuklarımın rızkını kazandığım dükkanım şuanda kapalı” dedi.
İlk gözaltı işleminden sonra serbest bırakılan zanlının yeniden gözaltına alınması için karar çıkarıldı. Kürşat Z.’nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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