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Acemi hırsızlar iş başında... Marketi soydu, kaçarken tüfekle kendini vurdu! Soygun anları kamerada

27.08.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde ilginç bir soygun olayı yaşandı. Bir zincir marketin şubesini soyan 2 şüpheliden 1’i, kaçarken elindeki tüfekle kendini vurdu. Yaralı soyguncu ve suç ortağı, polisin takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden yaralı olan hastaneye kaldırılırken, soygun anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Acemi hırsızlar iş başında... Marketi soydu, kaçarken tüfekle kendini vurdu! Soygun anları kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde dün bir zincir markete giren kar maskeli ve kapüşonlu 2 kişiden biri, yanındaki tüfeği market çalışanına doğrultup, kasadaki 11 bin lirayı aldı. Şüpheliler marketten çıktıktan kısa süre sonra bir el tüfek sesi duyuldu.

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İhbar üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Şüphelilerin bir taksiye bindikleri tespit edildi. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekiplerince taksi durduruldu. Şüpheliler, çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

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Şüphelilerden birinin, kaçmaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir soygun market

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