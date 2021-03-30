Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti

Normalleşme sürecinin 4. Haftasını doldururken açıklanan güncel koronavirüs risk haritasında 58 il kırmızı renkteki çok yüksek riskli iller kategorisine yükseldi. Bunun sonucunda ise İçişleri Bakanlığı’ndan market ve bakkal işletmeleri için yeni bir genelge yayınlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illere göre marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle hafta sonu bazı illerde marketlerin çalışma saatleri güncellendi. Alınan karara göre, sokağa çıkma yasağı olan illerde cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu sürede marketler online siparişlerini de müşterilere teslim edebilecekler.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."