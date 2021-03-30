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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti

30.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu 1 Mart tarihinden itibaren kademeli olarak normalleşmeye başlanan Türkiye’de vaka sayılarının gittikçe artması ile yeni kısıtlamalar açıklandı. Buna göre market çalışma saatlerinde de yeni düzenlemelere gidildi. Marketlerin çalışma saatlerindeki değişikliklerin detayları haberimizde.

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti

Normalleşme sürecinin 4. Haftasını doldururken açıklanan güncel koronavirüs risk haritasında 58 il kırmızı renkteki çok yüksek riskli iller kategorisine yükseldi. Bunun sonucunda ise İçişleri Bakanlığı’ndan market ve bakkal işletmeleri için yeni bir genelge yayınlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illere göre marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle hafta sonu bazı illerde marketlerin çalışma saatleri güncellendi. Alınan karara göre, sokağa çıkma yasağı olan illerde cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu sürede marketler online siparişlerini de müşterilere teslim edebilecekler.

bakkal

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."

fırın

Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.


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