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Markette kasiyeri dolandıran 2 kadın, güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de müşteri gibi girdikleri markette tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden 200 TL alarak kaçan 2 kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.

Markette kasiyeri dolandıran 2 kadın, güvenlik kamerasında

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de müşteri gibi girdikleri markette tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden 200 TL alarak kaçan 2 kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren 2 kadın, aldıkları ürünlerle kasaya gitti. Kadınlardan birisi, 200 TL'lik banknotu bozması için kasiyere verdi. Kasiyer, 100, 50, 20 ve 10 TL'lik banknotlar verirken, kadın 5 TL'lik banknotlar istedi. Bu sırada diğer kadının konuşarak oyaladığı kasiyerden tırnakçılık yöntemiyle hem verdiği 200 TL'lik banknotu hem de 100, 50, 20 ve 10'lik banknotları alan kadınlar, marketten ayrıldı. Dolandırıldığını fark eden kasiyer, polise haber verdi. Ekipler, güvenlik kamerasından tespit ettikleri şüpheli 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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