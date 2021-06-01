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Markette mide bulandıran görüntü! Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

01.06.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Manhattan eyaletindeki bir zincir mağazadaki görüntüler akıllara durgunluk veren türdendi. Brittany Ellis adındaki müşteri kasaptan alışveriş yaptığı esnada bir farenin et yediği anları gördüğünde hayatının şokunu yaşadı.

Markette mide bulandıran görüntü! Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

ABD'deki Whole Foods adındaki zincir mağazada yaşananlar mide bulandıran anların yaşanmasına neden oldu.

Annesiyle alışverişe çıkan Brittany Ellis, şarküteri reyonuna gelip siparişini verdikten sonra beklemeye başladı. Ancak gördüğü manzara sonrası hem siparişini almaktan vazgeçti hem de çektiği görüntüleri TikTok hesabından paylaşarak milyonlarca kişinin izlemesini sağladı.

''BİR DAHA GELMEM''

ABC7 adındaki yerel televizyon kanalına konuşan genç kadın, ''Annemle alışverişe çıkmış market turumuza kasap reyonundan devam ediyorduk. Paketlerimizi beklerken dolap içinde fare olduğunu ve etleri yediğini gördüm Dehşete düşmüştüm; bu iğrençti. Hemen video çekip sosyal medyada paylaştım. Marketten hiçbir yiyecek almadan çıktık ve sanırım bir daha buraya gelmem, adım bile atmam'' dedi.

@definebritt

@wholefoodsofficials you doing bad guys not what I wanted to see today!!!!

♬ original sound - DefineBritt

''İNANILMAZ BU NASIL OLABİLİR?''

178 binden fazla izlenme alan video için binlerce kullanıcı da yorumda bulundu. Bir kullanıcı, ''Fare en iyi hayatını yaşıyor, malzemeleri test eden bir şef'' derken, bir diğer kullanıcı, ''İnanılmaz bu nasıl olabilir?'' şeklinde soru yöneltti.

''ETLERİ ATTIK, TEMİZLİK YAPTIK''

Videoyu izleyen market yetlilileri de olanlar karşısında şaşkın olduklarını, reyondaki tüm ürünlerin hemen çıkarılıp atıldığını ve derin bir temizlik yapıldığını yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını ifade ettiler.


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