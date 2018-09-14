HABER

Marketteki cinayette tutuksuz yargılanan 3 sanık da tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de işlettiği markette silahlı saldırıya uğrayan Ayhan Köle'nin (33) ölümü, Savaş Köral'ın (28) ise yaralanması olayıyla ilgili haklarında dava açılan 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Marketteki cinayette tutuksuz yargılanan 3 sanık da tutuklandı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de işlettiği markette silahlı saldırıya uğrayan Ayhan Köle'nin (33) ölümü, Savaş Köral'ın (28) ise yaralanması olayıyla ilgili haklarında dava açılan 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Sözgün Yalçın (56), Ragıp Tahir Gerçek'in (55) azmettirici olduğunu öne sürdü. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın da tutuklanmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.
​Olay, 6 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. Sözgün Yalçın, geceleyin market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral'a işyerinde tabancayla ateş etti. Ayhan Köle olay yerinde öldü, Savaş Köral yaralandı. Polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, olay yerinden kaçan şüphelinin cezaevi firarisi Sözgün Yalçın olduğunu belirledi. Ekipler, Sözgün Yalçın ile birlikte olayın azmettirici olmakla suçlanan Ragıp Tahir Gerçek, Yalçın'ı otomobille olay yerine getirip, kaçmasına yardımcı oldukları öne sürülen Yaşar Arpacı (32), Oğuzhan Eren (20) ve Mustafa Papur'u (19) yakaladı. Sözgün Yalçın ile Ragıp Tahir Gerçek tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'PİŞMANIM'
Davanın ilk duruşmasına azmettirici olmakla suçlanan tutuklu sanık Ragıp Tahir Gerçek ile tutuksuz sanıklar Yaşar Arpacı, Oğuzhan Eren ve Mustafa Papur katıldı. Cinayet sanığı Sözgün Yalçın da tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Sistem (SEGBİS) aracılığıyla davaya katıldı. Yalçın, olayın azmettiricisinin Ragıp Tahir Gerçek olduğunu öne sürerek şu iddialarda bulundu:
"Ragıp Tahir Gerçek ile daha önce cezaevinde tanışmıştım. Ben ruh hastasıyım, tedavi olmam gerekiyordu. Açık cezaevinden izinli olarak çıktığımda Tahir ile bir evde kalmaya başladım. İznim bittiğinde cezaevine geri dönmeyip, firar ettim. Ayhan Köle, Eskişehir'de market işletiyormuş. Ben kendisini tanımam, ama ağabeylerini tanırım. Ekmeklerini yemişliğim var. Ragıp bana 'bu adamda para var. 300 bin lira ve bir araba isteyeceğiz. Paranın yarısını sana vereceğim. Öldürme, sadece ayaklarına sık' dedi. Yaşar Arpacı'dan bir araba istedim. Arabayı Mustafa Papur ile Oğuzhan Eren getirdi. Markete girip rastgele korkutmak amaçlı ateş ettim. 2 el de ayaklara doğru sıktım. Ama o mermiler sekerek başlarına isabet etmiş olabilir. Pişmanım."
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Tutuklu sanık Ragıp Tahir Gerçek ise suçlamaları kabul etmedi. Gerçek, "Ben 30 yıldır cezaevindeydim. Ölen adamın yaşı benim içerde durduğum süre kadar. Cinayeti işleyen kişiyi tanırım. Gariban bir adamdır. Para vereceğime dair vaatte bulunmadım. Olay ile alakam yok" dedi.
TUTUKSUZ 3 SANIK TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar Yaşar Arpacı, Oğuzhan Eren ve Mustafa Papur'un tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 9 Kasım'a erteledi.

FOTOĞRAFLI

Marketteki cinayette tutuksuz yargılanan 3 sanık da tutuklandıMarketteki cinayette tutuksuz yargılanan 3 sanık da tutuklandıMarketteki cinayette tutuksuz yargılanan 3 sanık da tutuklandıMarketteki cinayette tutuksuz yargılanan 3 sanık da tutuklandı

PARTNERDoğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...Doğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlarBu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Köydeki 3 ev ve 3 ahır alev alev yandıKöydeki 3 ev ve 3 ahır alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İlginizi Çekebilir

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.