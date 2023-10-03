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  4. Marketteki et hırsızı kameralara yakalandı! Tek tek ceketinin ceplerine koymuş

Marketteki et hırsızı kameralara yakalandı! Tek tek ceketinin ceplerine koymuş

03.10.2023 15:18 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, markette, reyondan çaldığı et ürünlerini ceketinin iç ceplerine sakladı. Çalışanların fark ettiği şüpheli, tartıştığı görevliyi itip kaçtı. Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Marketteki et hırsızı kameralara yakalandı! Tek tek ceketinin ceplerine koymuş

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki markete, önceki gün giden kimliği belirsiz kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra et reyonuna yöneldi. Reyonda kimsenin olmadığı sürede et alan kişi, ceketinin iç cebine sakladı.

MARKET GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Bir süre markette dolaşan kişi, aldığı ikinci et paketini de ceketin diğer cebine koydu. Güvenlik kamerasını izleyen market görevlisi, hırsızlığı fark edip, şüpheliden aldığı ürünleri bırakmasını istedi.

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GÖREVLİYİ İTİP, ETLERLE KAÇTI

Ürünleri bırakmayan şüpheli, görevliyi itip, çaldığı ürünlerle marketten kaçtı.

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KAMERALAR KAYDETTİ

Şüphelinin ürünleri ceketinin ceplerine koyduğu anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market yetkililerinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Hırsız Çorlu

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