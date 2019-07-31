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Marketteki kadınlara dadanan sapık adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir AVM’nin market kısmında alışveriş yapan H.S.

Marketteki kadınlara dadanan sapık adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir AVM’nin market kısmında alışveriş yapan H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptıktan sonra güvenlik kameralarınca tespit edilip tekrar geldiği markette yakalanan sapık adliyeye sevk edildi. Şahsın, ifadesinde aynı suçu defalarca yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.
Olay 27 Ağustos akşamı Başiskele Ovacık Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin market kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi V.S. ile birlikte markete giden H.S. (27) adlı kadın, reyonlar arasında bakınmaya başladı. Bu sırada eşi yanından ayrılan H.S., reyonlar arasında gezinirken tişörtünün arkasında ıslaklık hissetti. Eşinin yanına giden H.S., giysisindeki sıvının nerden geldiğini tespit etmek için marketin güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik görevlileri eşliğinde görüntüleri izleyen H.S., arkasına gelen elinde bir tişört olan şahsın masturbasyon yaparak yanından uzaklaştığını fark edince sinir krizi geçirdi. Eşi tarafından sakinleştirilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

Aynı suçu bir çok kez işlediğini itiraf etti
İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı takibe aldı. AVM içinde para çektiği belirlenen şüpheli şahısın, para çektiği ATM’nin bağlı olduğu banka üzerinden kimliğinin O.T. (26) olduğu ve sık sık AVM’ye geldiği belirlendi. Tespit üzerine AVM’de görevlendirilen polis ekipleri şahsı yeniden geldiği AVM içinde gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınan şahsın, aynı suçu birçok kez işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayda mağdur olan H.S.’nin sinir krizi geçirek yırttığı tişört ile AVM’de sperm örneklerini olduğu belirlenen çok sayıda başka tişört kriminal incelemeye gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Market Sapığı güvenlik kamerasında
Öte yandan markette kadınlara dadanan sapık marketin güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde markette müşteri gibi gezen şahıs, bir reyondan eline aldığı tişörtü önüne tutarak önünün görünmesini engelliyor. Ardından önünü kapatarak market içinde gezinen şüpheli gözden kayboluyor.

Marketteki kadınlara dadanan sapık adliyeye sevk edildi

Marketteki kadınlara dadanan sapık adliyeye sevk edildi

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