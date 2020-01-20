HABER
  4. Marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı

Marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 19:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, önceki gece Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işlettiği markete gelen Hasan Kalkan, işyerine girildiğini farkedince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 15 bin lira değerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını belirledi.
SATMAK İSTERKEN YAKALANDI
Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan ekipler akşam saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya büfeye gelen Ahmet K.'nın elinde bulunan sigaraları satmak istediğini öğrendi. Büfeye gelen ekipler Ahmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Ahmet K.'nin işyerine sigara satmak isterken işyeri sahibi tarafından oyalanması ve polis tarafından yakalanma anı işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Milas’ta trafik kazası: 4 yaralıMilas’ta trafik kazası: 4 yaralı
Bingöl ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama Bingöl ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

AK Parti'den CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

İstanbul'da metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Somali'de bombalı saldırıda yaralanan Türkler yurda dönüyor

3'ü Türk 6 kişi Türkiye'ye getiriliyor!

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.