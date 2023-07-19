HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Marketten deterjan çalan şaşkın hırsızlar bozulan araçlarını iterek çalıştırdı

Marketten deterjan çalan şaşkın hırsızlar bozulan araçlarını iterek çalıştırdı

19.07.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da girdikleri marketten toz deterjan çalan 4 hırsızlık şüphelisi, deterjanları yükledikleri otomobilleri çalışmayınca araçlarını iteleyerek götürdü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, markete gelen 4 şahıs, depo girişini zorlayarak açtıktan sonra çaldıkları toz deterjanları olay yerine geldikleri otomobile doldurdu. Yaklaşık 10 bin lira değerinde toz deterjan çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmak istedi. Deterjanları yükledikten sonra araçları çalışmaya hırsızlık şüphelileri, otomobili itekleyerek çalıştırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri güvenlik kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ARACI İTEREK ÇALIŞTIRDILAR

Polis ekipleri tarafından incelenen görüntülerde, iş yerine otomobil ile gelen şüphelilerin çaldıkları deterjanları aracın bagaj bölümüne yükledikleri daha sonra da otomobile binerek kaçmak istedikleri sırada aracın çalışmaması üzerine itekleyerek olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Araştırmaların yoğunlaştıran polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından takibe aldığı aracın bulunduğu adres tespit etti. Hırsızlık olayına karışan araç Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir evden çıkarken durduruldu. Araç içerisinde bulunan 1 suç kaydı olan 32 yaşındaki Sami M., 1 adet suç kaydı olan 29 yaşındaki Serhat A. ve 3 suç kaydı olan 35 yaşındaki Osman M. ve hırsızlık mallarını satın alan 4 suç kaydı olan ve 65 yaşındaki Ali G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık mallarını satın alan Ali G. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, hırsızlık şüphelisi olan 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleyenler hayrete düştü! İstanbul'da görüntülendi: Kadın kılığına girip...İzleyenler hayrete düştü! İstanbul'da görüntülendi: Kadın kılığına girip...
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Konya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

İstenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Gündem yarattı

İstenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Gündem yarattı

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.