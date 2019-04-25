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Marmara Belediyeler Birliği’nin Başkanı Tahir Büyükakın oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Birinci Olağan Kongresi Şişli’de bir otelde yapıldı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Birinci Olağan Kongresi Şişli’de bir otelde yapıldı. Kongrede yapılan oylamada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçildi.
Marmara Belediyeler Birliği, Birinci Olağan Kongresi Şişli’de bir otelde gerçekleşti. Kongreye; Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve çok sayıda üye belediye başkanı katıldı. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı’nın seçildiği kongrede, 207 oydan 185’ini alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Marmara Belediyeler Birliği başkan vekilliğine ise Fatih Belediye Başkanı Ergün Turhan ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salma seçildi.
“Bize vermiş olduğunuz destek için her birinize teşekkür ediyorum”
Başkanlığının açıklamasından sonra konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, “Oylama sonucunda bize teveccüh gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Marmara Belediyeler Birliği olarak Türkiye’nin çok önemli bir merkezi olan Marmara bölgesindeki illerle beraber Türkiye’de örnek çalışmalar yapmak, belediyeciliğin, yerel yönetimin, çevreciliğin örnek modeli olmak için güzel çalışmalar yaparız hep birlikte. Ben şimdiden bize vermiş olduğunuz destek için her birinize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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