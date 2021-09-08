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Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

08.09.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve kuvvetli rüzgar öngörülüyor. Rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklar yarın mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Geceden itibaren Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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İstanbul'un birçok ilçesinde ise sabahtan itibaren sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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