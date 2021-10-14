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  4. Marmara'da saatler içinde 600 ton hamsi yakalandı! Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

Marmara'da saatler içinde 600 ton hamsi yakalandı! Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

14.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik körfezine büyük hamsi sürüsü girdiği haberini alan balıkçılar, büyük teknelerle 600 ton hamsiyi saatler içinde yakaladı. Balıkçılar tanesi 15 kilo gelen bir kasa hamsiyi toptan 200 liradan satarken vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesine rastlamadıklarını söylediler.

Müsilajın sona ermesiyle birlikte Marmara denizinde balık bolluğu yaşanıyor. Mudanya ilçesi açıklarında vatandaşlar denizde 40 tane alamana balıkçı teknesini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu zamana kadar bu kadar kalabalık tekneyi Mudanya açıklarında görmeyen vatandaşlar, meraklı gözlerle balıkçıları izledi.

Gemlik körfezine yüzlerce ton hamsi sürüsünün girdiğini haber alan balıkçılar, tekneleriyle körfeze akın etti. Hemen sürünün bulunduğu alanlara ağlarını atan balıkçılar, tonlarca hamsiyi teklerine kısa sürede çekti. 40 balıkçı teknesinin yaklaşık 40 bin kasa hamsi yakaladığı öğrenildi. 600 ton hamsiyi saatler içinde tutan balıkçıların yüzleri güldü. Balıkçılar tanesi 15 kilo gelen bir kasa hamsiyi toptan 200 liradan sattı.

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''KAÇ TANE OLDUĞUNU SAYAMADIK''

Bu zamana kadar körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesi görmediklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir ânda her yer balıkçı tekneleriyle doldu. Tekneler ağları atıp tonlarca balık çekti. O kadar çok tekne vardı ki, kaç tane olduğunu sayamadık. Çok büyük hamsi sürüsü geldiğini söylediler. Balıkçılar da peşinden gelip tonlarca hamsiyi yakaladı" dedi.

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(İHA)

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