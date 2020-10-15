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  4. Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama! 'Bu saatten sonra...'

Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama! 'Bu saatten sonra...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 20:40 | Son Güncelleme

İstanbul'da Avcılar açıklarında meydana gelen 3.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama! 'Bu saatten sonra...'

Marmara'da gerçekleşen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar." dedi.


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