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Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

10.03.2023 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Gemlik’ten Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknesi, kıyıya yaklaştığı sırada alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişiden ikisi kurtarılırken, kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Gemlik’ten Marmara Denizi'ne balıkçı teknesiyle açılan 3 kişi, kıyı şeridindeki balıkçı barınağına döndüğü esnada teknenin alabora olmasıyla sular altında kaldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede batan teknede bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Teknede bulunduğu ve denize düştüğü öne sürülen 3. kişinin bulunması için sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı.

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Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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Gemlik Marmara

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