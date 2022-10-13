Marmara Denizi'nde dev köpek balığı! Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi: 3 metre boy 500 kilo...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde avlanan balıkçıların ağlarına 3 metre uzunluğunda 500 kilogram ağırlığında dev cam göz cinsi köpek balığı takıldı.
Mudanya'ya bağlı Altıntaş Köyü açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan dev cam göz cinsi köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi.
İlk kez Altıntaş açıklarında bu kadar büyük köpek balığının yakalandığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrarken bol bol fotoğraf çektirdi.
Dev balık çıkarıldığı sahilden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. (İHA)
Balıkçı teknesini sahibi Cevat Şen, balığı parçalayarak etlerini sahipsiz hayvanlara vereceğini ifade etti.
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