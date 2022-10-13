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  4. Marmara Denizi'nde dev köpek balığı! Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi: 3 metre boy 500 kilo...

Marmara Denizi'nde dev köpek balığı! Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi: 3 metre boy 500 kilo...

13.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde avlanan balıkçılar, yakaladıklarını şeyi görünce şaşkına döndü. Açıkta avlanan balıkçıların ağına, 3 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında dev camgöz köpek balığı takıldı. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüğünü söyleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde avlanan balıkçıların ağlarına 3 metre uzunluğunda 500 kilogram ağırlığında dev cam göz cinsi köpek balığı takıldı.

Mudanya'ya bağlı Altıntaş Köyü açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan dev cam göz cinsi köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

İlk kez Altıntaş açıklarında bu kadar büyük köpek balığının yakalandığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrarken bol bol fotoğraf çektirdi.

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Dev balık çıkarıldığı sahilden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. (İHA)

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ETLER SAHİPSİZ HAYVANLARA GİDECEK

Balıkçı teknesini sahibi Cevat Şen, balığı parçalayarak etlerini sahipsiz hayvanlara vereceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi köpek balığı
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