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Marmara Denizi'nde korkutan deprem

22.03.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde de hissedildi.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi Erdek açıklarında saat 00.33'de 3.7 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 11.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından da açıklama geldi. Açıklanan verilerine göre Balıkesir ili Erdek açıklarında meydana gelen 3.7 şiddetindeki deprem yerin 11.1 kilometre derinliğinde saat 00.33'te meydana geldiği belirtildi.

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