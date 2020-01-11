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  4. Marmara Denizi'ndeki deprem

Marmara Denizi'ndeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası sağlık ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir. Hepimiz için en büyük teselli, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası sağlık ekiplerinin acil durumlar için hazır olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası, sağlık ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir. Hepimiz için en büyük teselli, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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