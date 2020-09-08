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Marmara Gölü'nde kahreden görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Manisa'da Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında yer alan Marmara Gölü'nün son hali endişelendirdi. Marmara Gölü'nün doluluk oranının yaz dönemi ve sulama nedeniyle yüzde 1,5 seviyesine kadar düştüğü görüldü.

Marmara Gölü'nde kahreden görüntü!

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945 yılında setlerle oluşturulan suni depolama gölü Marmara Gölü, zamanla 320 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

Yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü'nde su seviyesi, yaz döneminde önemli ölçüde azaldı. Halen 20 milyon metreküp suyun kaldığı tahmin edilen gölde, derinlik ise yer yer 50 santimetreye kadar düştü.

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Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Marmara Gölü'nde su oranının gerilemesi, bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan mahalle sakinlerini de olumsuz etkiledi.

Gölmarmara Balıkçılık Kooperatifi Başkanı İsmail Yassı, AA muhabirine, gölden balık tutarak geçinen kayıtlı 160 aile bulunduğunu belirtti.

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Gölde su azaldığı için balık üretiminin düştüğünü dile getiren Yassı, "Buradaki bütün civar köyler balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Şu anda son bir kaç yıldır gölümüzde kuraklık var. Bundan dolayı balıkçılıkla geçinenler sıkıntı yaşıyorlar. Gölde su olmadığından dolayı geçen yıl üretim çok düşüktü. Bir yıl boyunca buradan 15 ton sazan balığı çıktı. Önceki yıllarda gölden 100 tona yakın balık çıkıyordu." diye konuştu.

Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu ise gölde suyun azalmasının balıkçılığı tehdit ettiğini vurguladı.

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Mahallelinin büyük bölümünün balıkçılıkla geçimini sağladığını dile getiren Selvioğlu, "Önceki yıllarda su yüksekti ve balık oranı iyiydi. Şimdi su az olduğu için balıklar kalmadı." ifadelerini kullandı.

Saffet Erefe de gölün mahalleli için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

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"DOĞAL BİR DÖNGÜ"

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar da Gediz Ovası'nı sulamak amacıyla oluşturulan "suni depolama gölü" olan 320 milyon metreküp kapasiteli Marmara Gölü'nde su miktarının, çekilmeyle 20 milyon metreküpe gerilediğini, gölün doluluk oranının yüzde 1,5 civarında olduğunu ifade etti.

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Benzer durumu daha önce de yaşadıklarını anlatan Çınar, "Sulama amaçlı bir göl olduğu için sezon sonlarında bu durum yaşanıyor. Yağışlarla birlikte göl tekrar dolacak. Bu, sulama sezonlarında yaşanan normal bir döngü. Ancak biz bu yaz son 12 yılın en kurak sezonunu yaşadık. Ekim ve kasım ayındaki yağışlarla göldeki su seviyesi yükselecektir. Gölde canlı varlığının yaşamını devam ettirmek için suyu belli bir seviyenin altına düşürmeyeceğiz." dedi.

AA

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