Marmara Gölü'nde su seviyesi sıfırlandı, balıkçılık durdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, kuruma noktasına geldi. Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu, Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler ile Saruhanlı ilçesine bağlı Kılcanlar Mahalleleri'nde yaşayan çok sayıda ailenin balıkçılık yaparak geçimini sağladığı Marmara Gölü'ndeki su seviyesi sıfırlandı. En derin su seviyesinin 50 santim olduğu göldeki kayıklar çekildi. Gölden tarımsal sulama da yapılamıyor.

'MARMARA GÖLÜ'NDE BALIKÇILIK TAMAMEN DURDU'

Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, bölgedeki kuraklık nedeniyle Marmara Gölü'nde balıkçılığın tamamen durduğunu söyledi. Marmara Gölü'nun kuruma noktasına geldiğine dikkati çeken Selvioğlu, "Uzun yıllar bu denli bir kuraklık yaşanmadı. Yaşanan kuraklık nedeniyle balıkçılarımız avlanmaya çıkamıyor. Normalde bu dönemlerde göl kayıklarla dolu olurdu. Ancak su seviyesinin çok ciddi oranda düşmesinden dolayı kayıklarımız göle açılamıyor. Balıkçılık durmuş durumda. Büyüklerimizden bizlerin sesini duymalarını ve gölü yaşatmalarını istiyoruz" dedi.