Marmara gölü nerede, hangi ile bağlı? Oluşumu nasıldır, özellikleri nelerdir, balık avı yapılır mı?

İsminin Marmara olması sebebiyle pek çok insan tarafından Marmara Bölgesinde zannedilen göl, aslında Ege Bölgesinde bulunur. Doğal güzelliğinin yanı sıra kamp alanlarıyla dikkat çeken gölün, eşsiz seyahat planlarının gözdesi olduğu söylenebilir. Bir alüvyal set gölü olan Marmara Gölü, genel olarak tepelerle çevrili bir coğrafyaya sahiptir. Yazımızın devamını inceleyerek "Marmara Gölü nerede, hangi ile bağlı? Balık avı yapılır mı?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Marmara Gölü Nerede?

Marmara Gölü, ismi dolayısıyla Marmara Bölgesinde sanılsa da Ege Bölgesinde bulunur.

Marmara Gölü Hangi İlimizdedir?

Marmara gölü, Manisa ilinin Gölmarmara ilçesine bağlıdır. Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı olan göl, çukur bir bölgede konumlanır, ancak etrafı tepelerle çevrilidir.

Gölün doğusu Gediz Ovası'na, kuzey batısı ise Akhisar Ovası'na bakar. Gediz çöküntü havzasında içerisinde yer alan Marmara Gölü; Gediz Nehri, Demrek Deresi ve Kum Çayı tarafından beslenir. Yaklaşık 45 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan göl, özellikle ilkbahar aylarında bu akarsular suyu ile kabarır. Son olarak kapalı bir alanda olması nedeniyle Marmara Gölü'nün suyunun tuzlu bir özellik gösterdiğini belirtmek gerekir.