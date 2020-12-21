Marmara gölü nerede, hangi ile bağlı? Oluşumu nasıldır, özellikleri nelerdir, balık avı yapılır mı?

İsminin Marmara olması sebebiyle pek çok insan tarafından Marmara Bölgesinde zannedilen göl, aslında Ege Bölgesinde bulunur. Doğal güzelliğinin yanı sıra kamp alanlarıyla dikkat çeken gölün, eşsiz seyahat planlarının gözdesi olduğu söylenebilir. Bir alüvyal set gölü olan Marmara Gölü, genel olarak tepelerle çevrili bir coğrafyaya sahiptir. Yazımızın devamını inceleyerek "Marmara Gölü nerede, hangi ile bağlı? Balık avı yapılır mı?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.
Marmara Gölü, ismi dolayısıyla Marmara Bölgesinde sanılsa da Ege Bölgesinde bulunur.
Marmara gölü, Manisa ilinin Gölmarmara ilçesine bağlıdır. Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı olan göl, çukur bir bölgede konumlanır, ancak etrafı tepelerle çevrilidir.
Gölün doğusu Gediz Ovası'na, kuzey batısı ise Akhisar Ovası'na bakar. Gediz çöküntü havzasında içerisinde yer alan Marmara Gölü; Gediz Nehri, Demrek Deresi ve Kum Çayı tarafından beslenir. Yaklaşık 45 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan göl, özellikle ilkbahar aylarında bu akarsular suyu ile kabarır. Son olarak kapalı bir alanda olması nedeniyle Marmara Gölü'nün suyunun tuzlu bir özellik gösterdiğini belirtmek gerekir.
Gölmarmara ilçesi içerisinde bulunan Marmara Gölü, anlaşılacağı üzere adını ilçeye de vermiştir. Her ne kadar Manisa'nın diğer ilçelerine kıyasla ulaşım açısından daha az imkana sahip olsa da bölgede pek çok faaliyet yapılabilir. Manisa'nın şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzakta bulunan Marmara Gölü'nün çevresindeki önemli yapıları sizler için sıraladık:
Marmara Gölü, balık avı yapılabilen bir göldür. Öyle ki bölge halkının önemli bir kısmı da geçimini balıkçılık üzerinden temin eder. Ancak zaman zaman göl sularının ciddi oranda azalması sebebiyle balıkçılık faaliyetlerinde azalmalar söz konusu olabiliyor. Göldeki su seviyesi yükseldikçe balıkçılık faaliyetleri yeniden başlıyor. Hatta yılın belirli zamanlarında "Marmara Gölü'nde suyun yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü" şeklinde haberler görebilirsiniz.
Batı Anadolu'nun önemli sulak bölgelerinden biri olan Marmara Gölü alüvyal set göllerinden biridir. Dolayısıyla göl akarsu vadilerinin getirdiği alüvyal toprakların birikmesi ve akarsu yatağını kapatması sonucunda oluşmuştur. Bu anlamda göl günümüzde de Demrek Deresi, Kum Çayı ve en önemlisi Gediz Nehri tarafından beslenmeyi sürdürür.
Kapalı bir alanda bulunan gölün suyu tuzludur. Ayrıca Marmara Gölü özellikleri itibarı ile bölgedeki sulama çalışmalarında da rezerv olarak kullanılan bir su kaynağıdır. Yaklaşık olarak 3400 hektarlık bir alanı kaplayan gölün denizden yüksekliği 75 metredir. Nitekim bu rakım, çevresindeki tepelerle kıyaslandığında oldukça çukur bir alan oluşturur. Gölün derinliği ise suyunun azalmadığı dönemlerde yaklaşık 4 metreye kadar ulaşır.
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