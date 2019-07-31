Marmara'da açık hava

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde açık ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede açık ve az bulutlu hava hakim olacak.
Öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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