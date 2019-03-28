HABER

Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, güneybatı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Mevlüt Uysal’dan, Ekrem İmamoğlu’na 'İlk Görüşte Aşk' cevabıMevlüt Uysal’dan, Ekrem İmamoğlu’na 'İlk Görüşte Aşk' cevabı
Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktıBu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çok bulutlu Marmara Bölgesi parçalı

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın tansiyonu arttıran sözlerine Rusya'dan flaş cevap!

Trump'ın tansiyonu arttıran sözlerine Rusya'dan flaş cevap!

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

Guatemala'da kıyamet gibi kaza: En az 30 ölü!

Kıyamet gibi kaza! En az 30 kişi öldü

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.