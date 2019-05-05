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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin edilen bölgede, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak toz taşınımı

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