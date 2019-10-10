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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

Bölgede az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak. Bölge genelinde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, havann az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin doğusunda yer yer pus beklenirken rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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hava Marmara

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