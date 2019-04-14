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Marmara'da hava sıcaklığı düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 19:09 | Son Güncelleme

Marmara'da hava sıcaklığı düşecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşeceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji

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