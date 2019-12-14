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Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:47 | Son Güncelleme

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Marmara sıcaklık

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