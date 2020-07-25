HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi

Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, körfez açıklarında su sporları yapan tatilcilere yaklaşan 3 yunus, renkli görüntüler oluşturdu. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Salih Tunç, "25 yıldır çok yunus gördüm ama ilk defa bu kadar korkmadan ve yakın şekilde yüzdüklerine tanık oldum" dedi.

Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, personelini denetlemek için jet ski ile Uzunyalı mevkisindeki su sporları istasyonundan denize açıldı. Personeli denetledikten sonra dönüşe geçen Tunç'un karşısına 3 yunus çıktı. Yunuslar, jet ski ile ilerleyen Tunç'a bir süre eşlik etti. Jet skiyi durduran Tunç, suya dalıp, çıkarak adeta gösteri yapan yunuslara 20 metre kadar yaklaşıp, cep telefonu ile görüntüledi. Sahilden yaklaşık 300 metre açıkta dolaşan 3 yunus, deniz paraşütü yapan bir teknenin çevresinde bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

O anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan Salih Tunç, "25 yıldır çok yunus gördüm ama ilk defa bu kadar korkmadan ve yakın şekilde yüzdüklerine tanık oldum. Yanımda bir kişi daha olsaydı denize atlayıp yunuslarla beraber yüzecektim. Bu güzel olay kelimelerle anlatılmaz yaşanması lazım" dedi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
Malatya'da korkunç olay! Gölette bulunduMalatya'da korkunç olay! Gölette bulundu
Piyasanın en ucuzlarından: Elektrikli Regal Raptor incelemesi!Piyasanın en ucuzlarından: Elektrikli Regal Raptor incelemesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

12 bin yıllık Dipsiz Göl yok olmuştu! Artık yasaklandı

12 bin yıllık Dipsiz Göl yok olmuştu! Artık yasaklandı

Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

İlginizi Çekebilir

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Twitter’da gündem olan #susmaşırnak olayı nedir?

Twitter’da gündem olan #susmaşırnak olayı nedir?

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

1994 model Şahin'in fiyatını duyan inanamıyor

1994 model Şahin'in fiyatını duyan inanamıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de arıza yapan iş makinesinin kepçesi altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bakırköy'de korkunç olay! Feci şekilde can verdi

Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu

Malatya'da korkunç olay! Gölette bulundu

Kocaeli'de otostopçu gasp çetesi çökertildi

Kocaeli'de otostopçu gasp çetesi çökertildi

Konya'da kadınlar düdüklü tencere için kavga etti

Düdüklü tencere için birbirlerine girdiler

Eşini darp eden kişiden 'pes' dedirten sözler! 'Hayırdır, size ne? Benim karım'

Balkonda eşini darp eden kişiden 'pes' dedirten sözler!

Arnavutköy'de müşterinin unuttuğu telefonu çalan kişi böyle görüntülendi

Müşterinin unuttuğu telefonu böyle çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.