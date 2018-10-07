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Marmaris semalarındaki gizemli uçak! Kent ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

Marmaris'in denize kıyısı bulunan kırsal mahallelerinde, iki gündür tek motorlu uçağın saatlerce alçak uçuş yaparak dolaşması, bazı endişe ve söylentilere neden oldu. Bölgedeki 3 mahallenin muhtarı ilgili resmi kurumları aramalarına rağmen kimseden bir şey öğrenemediklerini belirtirken, uçağın havadan görüntüler çekerek haritalandırma çalışması yaptığı değerlendiriliyor.

Marmaris semalarındaki gizemli uçak! Kent ayağa kalktı

Cuma gününden itibaren Marmaris'in denize kıyısı bulunan turistik Hisarönü, Orhaniye ve Turgut Mahallesi'nde küçük bir uçağın saatlerce yerleşim yerlerinin üzerinde alçak uçuş yapması paniğe neden oldu. Önceki gün ve dün sabah 4 ve öğleden sonra 3 saat boyunca alçak uçuş yapan uçak nedeniyle 3 mahallede yaşayanlar soluğu muhtarlıkta aldı. Üç mahallenin muhtarı Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanlığı, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradı. Ancak aradıkları yetkililerden bilgi alamayan muhtarlar, mahalleliyi sakinleştirerek konuyu araştıracaklarını söyledi. Muhtarların araştırması sürerken, mahalle kahvehanesinde toplanan vatandaşların bazıları, "Yerlerimizi parselleyecekler fotoğraflıyorlar", "Koruma altındaki kıyılarımıza otel yapmak için havadan inceliyorlar" gibi yorumlarda bulundu. İddialar arasında, uçağın FETÖ'nün firari sanıkları arasındaki Akın İpek'in oteli ve çevresinde FETÖ'nün kaçırdığı altınları aradığı da yer aldı.

'HAVADAN 3D FOTOĞRAF ÇEKİLEREK HARİTALANDIRILMA YAPILIYOR'

Yerleşim yerlerine yakın uçan uçağın fotoğraflarını çeken emekli Erhan Taşel, şunları söyledi:

"Datça- Bozburun Bölgesi özel çevre koruma altındaki Hisarönü Mahallesi'nde 25 yıldır yaşıyorum. Cuma ve Cumartesi günü sabah ile öğleden sonra yerleşim yerlerine yakın uzun süreli uçuşlar yapıldı. Mahalle sakinleri korkmuşlar bana gelerek araştırmamı istediler. Uçağın fotoğrafını çekerek araştırma yaptırdım. Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinde bu konu ile ilgili yazı var. Bizim burası 1992 yılında özel çevre koruma alanı ilan edildiği günden beri bir imar planı yapılmadı. Birçok şehirde özel çevre koruma alanlarına imar planı yapılırken bizim Hisarönü Körfezi çevresindeki mahallelerde hiçbir şey yapılmadı. Bu konu Çevre Şehircilik Bakanlığı hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Köyde yaşayanlardan, 'Değerli arsa ile bahçelerimizi istimlak ederek zenginlere satacaklar' hatta bazıları 'Deniz kıyısına 5 yıldızlı oteller dikip, doğayı mahvedecekler' gibi çeşitli dedikodular yükseldi. Yetkililer aranmasına rağmen onlardan cevap alınmayınca ciddi derecede panik ve korku oldu. Hatta ben bile bir ara 'Acaba Yunanlılar fotoğraf mı çekiyor, nedir bu?' diyerek, endişelendim. Yaptığım araştırmada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uçağı özel bir şirketten kiraladığını, haritalandırma yapmak için havadan 3D çekim yapıldığını öğrendim. Endişe edilecek bir durum olmadığını köylülere anlatmama rağmen yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmayınca, panik ve korku halen devam etmekte."

"BİRİLERİ RESİM Mİ ÇEKTİRİYOR, NE YAPIYOR?"

Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, "Uçak, Cuma günü Hisarönü Körfezi,Turgut ve Orhaniye koylarında dolaştı. Herkes korktu ve bize ulaştı. Muğla ve Marmaris'in tüm yetkililerini aradım uçak ile ilgili hiçbir kimsenin bilgisi yoktu. 'Arkasına kameralar yerleştirilmiş çekim yapıyor' dedik. Muğla Valiliği Kriz Masası bile uçağı bilmiyor. Bizim tek isteğimiz mahallemizen gelen kişilerin kim olduğunu ve bir çalışma var ise ne olduğunun bizlere bildirilmesi. Köyümüz Yunanistan'ın adalarına yakın. 'Birileri resim mi çektiriyor, ne yapılıyor?' diye tedirgin olduk. Resmi makamlar durumu öğrenip bizlere bilgi versin ki bizlerde halkımızı sakinleştirelim" dedi.

Telefonla açıklama yapan Kaymakam Celalettin Yüksel, " Uçak ile ilgili bizlere resmi bir bilgi gelmedi" dedi. Marmaris'te askeri yetkililer ise uçağın haritalandırma yapmak için görüntü aldığını öne sürdü.

Bodrum Havalimanı'ndan kalktığı öne sürülen ve Marmaris'in kırsal mahallelerindeki yerleşim yerleri ile koylarında alçak uçuş yapan uçağın TC-DYK tescilli ve Cessna C208B Caravan EX tipi olduğu görüldü.

Bir havacılık şirketi bünyesindeki uçağın havadan görüntüler çekerek haritalandırılma çalışması yaptığı üzerinde duruluyor. (DHA)

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