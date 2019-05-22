Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Marmaris Belediyesi'nce şehir merkezindeki 12 su sporları istasyonu, geçen hafta ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kaybeden geçen dönemin işletmecileri için bugün tahliye kararı çıktı.

Marmaris Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri ekipleri, tahliye için saat 14.00 sıralarında, Uzunyalı mevkisindeki 7 numaralı su sporları istasyonuna geldi. Polis ekipleri de zabıta memurlarına eşlik etti. Tahliyeye karşı çıkan su sporları işletmecisi M.Y. ve 20'ye yakın çalışan, zabıtayla karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygur da araya girip, işletme çalışanlarını uyararak, uzaklaştırdı.

BENZİN DOLU BİDONLARI ÖNCE ÜZERLERİNE SONRA POLİS VE ZABITA EKİPLERİNE DÖKTÜLER



Çalışanlar, zabıta ekiplerinden tahliye için 3 gün süre istedi. Zabıta yetkilileri de kabul etmeyince su sporları işletmecisi M.Y. ve personeli, benzin dolu bidonları önce üzerlerine ardından polis ve zabıta ekiplerine döktü. Bu sırada bazı çalışanlar ise su sporları istasyonunun plastik iskelesini ateşe verdi. Karadaki jet ski ve lastik sürat botu da ateşe verildi. Arbedeyi şezlonglarda güneşlenen ve otellerdeki turistler ise endişeyle izledi.