Marmaris'te feci kaza! Yol kenarında duran beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Marmaris'in Çetibeli mevkisinde meydana geldi. Muğla'dan Marmaris'e giden Metin T. (49) yönetimindeki otomobil, sürücüsü S.N.Ç. (23) tarafından yolun kenarına park ettiği beton mikserine çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin T. yaralanırken, yanında bulunan Tuncay T. hayatını kaybetti.
Tedaviye altına alınan Metin T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)