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Marmaris'te feci kaza! Yol kenarında duran beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

13.06.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki otomobil, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen beton mikserine çarptı. Feci kazada araç sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan Tuncay T. ise hayatını kaybetti.

Marmaris'te feci kaza! Yol kenarında duran beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Marmaris'in Çetibeli mevkisinde meydana geldi. Muğla'dan Marmaris'e giden Metin T. (49) yönetimindeki otomobil, sürücüsü S.N.Ç. (23) tarafından yolun kenarına park ettiği beton mikserine çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin T. yaralanırken, yanında bulunan Tuncay T. hayatını kaybetti.

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Tedaviye altına alınan Metin T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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