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Marmaris’te plaj ve parklarda piknik yapmak, toplu oturmak yasaklandı

29.12.2020 07:47 | Son Güncelleme:
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Marmaris’te plaj ve parklarda piknik yapmak, toplu oturmak yasaklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yapılan deniz kenarında, sahil boylarında piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak gibi sebeplerle bir araya gelinmesinin yasaklandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, akşam saat 18.00’de yaptığı değerlendirme toplantısı ardından yeni bir karara imza attı. Oy birliği ile alınan karara göre deniz kenarında koronavirüsle mücadeyi zaafiye düşürecek şekilde toplanmaların, ateş ya da mangal yakılıp çay içmek veya alkol alınmasının yasaklandığını belirtildi. Alınan kararlar ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bazı vatandaşlarımızın özellikle deniz kenarında, sahil boylarında piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak vb. sebeplerle bir araya geldikleri görüldü. Bu durumun maske ve mesafeye ilişkin tedbirleri ortadan kaldırarak koronavirüsle mücadelede zafiyete yol açtığı, açacağı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, kamuya açık alanlarda 'park, mesire yeri, sahil şeridi vb.' maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle, kamuya açık alanlarda 'park, mesire yeri, sahil şeridi vb.' toplu şekilde piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak vb. sebeplerle bir araya gelinmesinin ve yeme-içme faaliyetlerinin yasaklanmasına, yukarıda belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

(DHA)

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