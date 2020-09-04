HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmaris'te turistlere büyük şok!

Marmaris'te turistlere büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bulunun 4 yıldızlı bir otel, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önceden mühürlenmişti. Polisin denetiminde işletmenin mühür fekki yaparak müşteri aldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edilerek tekrar mühürlendi. 20 odada kalan 60'ı yerli ve çoğunluğu yabancı turist başka otele yerleştirildi.

Marmaris'te turistlere büyük şok!

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İçmeler Mahallesi’nde otellerde alkollü içki satış belgesi (TAPDK) denetlemesi yaptı. Perşembe gecesi saat 22.00 sıralarında 4 yıldızlı bir otele giren polisler, TAPDK ve işletme ruhsatlarını kontrol etmek istedi. Otel yetkilileri ruhsat beyan edemeyince rutin kontrollerini yapan ekipler belediye ekiplerine bildirimde bulundu. Yapılan incelemede otelin belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zaten mühürlü olduğu ve TAPDK belgesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisler, belediye zabıta ekipleri ile bağlantı kurarak otelde inceleme başlattı.

Emniyet ve belediye ekiplerince 4 yıldızlı otelde mühür fekki yapıldığı ve müşteri alındığı belirlendi. Zabıta ve polis ekipleri otele girerek faaliyetinin durdurulması ve mühürlenmesi için işlem başlattı. 20 odada bulunan çoğunluğu Rus turistler olmak üzere yerli müşteriler de dahil tek tek odalarına çıkılarak başka otele yerleştirileceği bildirildi.

2

Valizlerini toplayan turistler yakın mesafedeki başka bir otellere yerleştirilmek üzere mühürlenen otel personeli eşliğinde ayrıldı. Otelin boşaltılması ardından zabıta ekipleri polis eşliğinde mühürleme işlemini yaptı, otelin kapısına şerit çekti. Otel işletmecileri hakkında mühür fekki yapmak suçundan tutanak tutuldu. Gece saat 00.30 sıralarında odalarını boşaltan turistler gergin olduklarını ve açıklama yapmak istemediklerini belirttiler.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Giresun'daki sel felaketinden bir acı haber dahaGiresun'daki sel felaketinden bir acı haber daha
YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!
En Çok Okunan Haberler
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Giresun'daki sel felaketi! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Giresun'daki sel felaketinden bir acı haber daha
Dikkat çeken tespit! 'Ankaralı virüsü tatilde aldı'
Ankara'da vaka sayıları neden arttı? Çarpıcı tespit!
Bursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılar
Bursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılar
Bakan Koca: Diyarbakır'da durum kontrol altında alındı
Bakan Koca'dan Diyarbakır açıklaması
'Pes' dedirten dolandırıcılık! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar
'Pes' dedirten dolandırıcılık! Sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.