Marmaris'in çam balına coğrafi işaret

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te üretilen çam balı, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Dünyaca ünlü Marmaris çam balı için Türkiye Patent Enstitüsü'ne 2007 yılında yapılan 'coğrafi işaret' başvurusu onaylandı. 12 yıldır tescil almak için çalışma yapan Marmaris Ticaret Odası, bugün hizmet binasında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Nurgül Candan, patent firmasının (Ülke Patent) danışmanları Ömer Avcı ve Hakan Kaya katıldı. Toplantıdaki konuşmasında, Marmaris'te 700 kayıtlı arıcının 165 bin kovanla yılda 3 bin ton çam balı ürettiğine dikkati çeken Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, "Uzun yıllardır çam balımızın tescili için yoğun uğraş veriyorduk. 2007 yılı Ocak ayında başvurumuz yapmıştık. Marmaris çam balı coğrafi işareti nihayet 6 Kasım 2019 tarihinde Marmaris Ticaret Odası adına tescil edildi. Muğla çam balı coğrafi işaretine dahil edilmek istenen Marmaris ve köylerinde üretilen balımız, 2009 yılında odamız eski başkanı Mehmet Baysal'ın itirazları ile Muğla çam balı coğrafi işaret kapsamından çıkarılmış, daha sonra içerdiği kendine özgü kıvamı, kokusu, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanarak ve bu özellikleriyle diğer çam ballarından ayrıştığı ortaya konarak Marmaris adına tescil edilmiştir. Bundan sonraki dönemde Marmaris çam balı, 'Marmaris'ten çam balı', 'Marmaris ve yöresinden çam balı' gibi ibareler ile üzerinde coğrafi işaret logosu ve Türk Patent ve Marka Kurumu logosu taşıyan etiketlerle satılacak. Marmaris Ticaret Odası'ndan temin edilecek coğrafi işaretli etiketleri için en kısa sürede yerel ve ulusal firmalarımıza tebligat göndereceğiz" dedi.

Ayhan konuşmasına şöyle devam etti:

"Marmaris Ticaret Odası koordinatörlüğünde İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi ve Muğla Üniversitesi'nden görevlendirilecek temsilcilerle birlikte yılda en az 2 kez ilçemiz sınırları içinde yer alan çam balı üreticilerine, paketleme ve satış yapan firmalara yapılacak denetimlerde alınacak numuneler analize gönderilerek üretim ve satış süreci kontrol altına alınacak. Marmaris çam balına ait tanımlı özelliklerin gerçekten var olduğunu tescilleyecek, geleneksel yöntemlerle üretildiğini ve coğrafi özelliklere bağlı sıfatları taşıdığını doğrulayacak, marka değerini ileriye taşıyacak, kalite ve üretim standardının tesis edilmesine katkı koyacak, tağşişi engelleyecek ve en önemlisi de arıcımızın alın terinin karşılığını almasını sağlayacak olan bu coğrafi işaretin Marmaris'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, Marmaris'in ismini ve markasının katma değerini hep birlikte arttıracaklarını belirtip, "Böyle önemli bir projeye destek vermek onur verici. Marmaris'in sosyal ve ekonomik olarak gelişmesini sağlamak için her zaman oda, sivil toplum kuruluşu ve derneklerle istişare içinde olacağız" dedi.

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