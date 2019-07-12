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Marmaris'te jandarmadan hava destekli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havdan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Marmaris'te jandarmadan hava destekli trafik denetimi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havdan trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 11 sürücüye toplam 2 bin lira ceza kesildi.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, bugün saat 09.00- 10.00 arasında, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği turistik Hisarönü ve Bozburun mahalleleri arasındaki 63 kilometrelik yolda; 2 trafik, 2 asayiş ve 1 motorlu trafik timiyle denetim yaptı. Denetime helikopter de havadan destek verdi. Bir saat içinde 150 araç denetlenirken, trafik kuralı ihlali yaptığı havadan tespit edilen 11 sürücüye toplam 2 bin lira para ceza kesildi.

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Marmaris'te jandarmadan hava destekli trafik denetimiMarmaris'te jandarmadan hava destekli trafik denetimi

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