Mars: Çin'in uzay aracı Tianven-1, Kızıl Gezegen'in yörüngesine girdi

Fakat radyo meraklıları, Tianven-1'in Dünya'ya yolladığı radyo dalgalarını inceleyerek aracın manevrayı başarıyla yerine getirdiğini Çin'in açıklamasından önce ortaya çıkardı.

Dün uydusunun tüm sürecini canlı yayımlayan BAE'nin aksine Çin, başarısını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Tianven-1, 3 bin Newton gücündeki ateşleyicileri sayesinde saniyede 23 kilometrelik hızını yavaşlatarak yörüngeye girmeyi başardı.

Mars görevi ise daha zor. Radyo dalgalarının Dünya'dan Mars'a ulaşması 11 dakika sürdüğü için görev Dünya'dan yönetilmedi ve Tianven-1, manevraları otomatik olarak yaptı.

Çin, Aralık ayında da zorlu bir uzay görevini başarıyla tamamlamış ve Ay'dan Dünya'ya taş örnekleri getirmişti.

Fakat BAE'nin gönderdiği aracın aksine Çin'in aracı yörüngede bir süre kaldıktan sonra Mayıs veya Haziran'da Mars'ın yüzeyine de inecek.

Dün de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hope (Umut) adlı uzay aracı Mars'ın yörüngesine girmişti.

Çin, Tianven-1 (Cennete Sorular-1) adlı uzay aracının Mars'ın yörüngesine girdiğini açıkladı. Pekin, ilk kez Kızıl Gezegen'e gönderdiği uzay aracı gönderdi.

Çin'in katlanan güneş panellerinden enerji alacak uzay aracı, bölgenin zemin ve hemen altındaki seviyedeki jeolojisini inceleyecek.

Uzun bir direğin üzerinde yer alan beş kamera fotoğraf çekecek ve yön bulmaya yardımcı olacak.

Beş ayrı enstrüman ise kayaların mineral yapısını inceleyecek ve su buzu arayacak.

Çinli bilim insanları aracı en az 90 gün kullanmayı umuyor. Kızıl Gezegen'de bugüne kadar sadece ABD uzun süre işlevsel kalan uzay araçlarına sahip olabildi. Sovyetler Birliği'nin Mars-3 ve Beagle-2 araçları kısa süre çalıştıktan sonra bozulmuştu.

Çin'in ardından önümüzdeki hafta da ABD'nin Perseverance (Sebat) adlı aracı Mars'a varacak.

NASA'nın Perseverance (Sebat) adlı uzay aracı Mars'ta eski çağlardan kalma mikrop seviyesinde hayatın izlerini arayacak. Perseverance ayrıca, Kızıl Gezegen'in tarihi boyunca hiç yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığını anlamak için taş örneklerini inceleyecek.

