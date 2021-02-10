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Mars: Çin'in uzay aracı Tianven-1, Kızıl Gezegen'in yörüngesine girdi

10.02.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Mars: Çin'in uzay aracı Tianven-1, Kızıl Gezegen'in yörüngesine girdi

Çin, Tianven-1 (Cennete Sorular-1) adlı uzay aracının Mars'ın yörüngesine girdiğini açıkladı. Pekin, ilk kez Kızıl Gezegen'e gönderdiği uzay aracı gönderdi.

Çin, Tianven-1 (Cennete Sorular-1) adlı uzay aracının Mars'ın yörüngesine girdiğini açıkladı. Pekin, ilk kez Kızıl Gezegen'e gönderdiği uzay aracı gönderdi.

Dün de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hope (Umut) adlı uzay aracı Mars'ın yörüngesine girmişti.

Fakat BAE'nin gönderdiği aracın aksine Çin'in aracı yörüngede bir süre kaldıktan sonra Mayıs veya Haziran'da Mars'ın yüzeyine de inecek.

Çin, Aralık ayında da zorlu bir uzay görevini başarıyla tamamlamış ve Ay'dan Dünya'ya taş örnekleri getirmişti.

Mars görevi ise daha zor. Radyo dalgalarının Dünya'dan Mars'a ulaşması 11 dakika sürdüğü için görev Dünya'dan yönetilmedi ve Tianven-1, manevraları otomatik olarak yaptı.

Amatör radyo meraklıları takip edebildi

Tianven-1, 3 bin Newton gücündeki ateşleyicileri sayesinde saniyede 23 kilometrelik hızını yavaşlatarak yörüngeye girmeyi başardı.

Dün uydusunun tüm sürecini canlı yayımlayan BAE'nin aksine Çin, başarısını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Fakat radyo meraklıları, Tianven-1'in Dünya'ya yolladığı radyo dalgalarını inceleyerek aracın manevrayı başarıyla yerine getirdiğini Çin'in açıklamasından önce ortaya çıkardı.

Tianven-1, NASA'nın Viking-2 aracının 1976'da indiği Ütopya Kratesi'ne varmayı hedefliyor

Çin'in katlanan güneş panellerinden enerji alacak uzay aracı, bölgenin zemin ve hemen altındaki seviyedeki jeolojisini inceleyecek.

Uzun bir direğin üzerinde yer alan beş kamera fotoğraf çekecek ve yön bulmaya yardımcı olacak.

Beş ayrı enstrüman ise kayaların mineral yapısını inceleyecek ve su buzu arayacak.

Çinli bilim insanları aracı en az 90 gün kullanmayı umuyor. Kızıl Gezegen'de bugüne kadar sadece ABD uzun süre işlevsel kalan uzay araçlarına sahip olabildi. Sovyetler Birliği'nin Mars-3 ve Beagle-2 araçları kısa süre çalıştıktan sonra bozulmuştu.

Çin'in yolladığı araç 2000'li yılların başında ABD'nin gönderdiklerine benziyor.

Çin'in ardından önümüzdeki hafta da ABD'nin Perseverance (Sebat) adlı aracı Mars'a varacak.

NASA'nın Perseverance (Sebat) adlı uzay aracı Mars'ta eski çağlardan kalma mikrop seviyesinde hayatın izlerini arayacak. Perseverance ayrıca, Kızıl Gezegen'in tarihi boyunca hiç yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığını anlamak için taş örneklerini inceleyecek.

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