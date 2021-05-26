Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi

NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardından 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.
Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.
Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.
Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğunu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor.
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Tüm fotoğrafların telif hakkı Nasa/JPL-Caltech'e aittir.
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