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Mars retrosu etkisi... Aslan burcu Astrolog Merve Rençber'den Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Ekim ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Aslan Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Mars retrosu etkisi... Aslan burcu Astrolog Merve Rençber'den Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte aslan burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Aslan burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay finansal konular, maddi dengeniz ve para yönetimi gündeminizde öne çıkıyor olacak. Yatırımlar, birikimler, satın alımlar ve harcamalar artıyor olacak. İş ve özel hayatınızla ilgili ileriye dönük kararlar alabilir, hayata bakışınızda, fikirlerinizde önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Mars retrosu da ay boyunca devam ederken, kendinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşamaya devam edeceksiniz.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Finansal başarıları sağlayabilecek bu transit ile, yeni finansal anlaşmalar sağlanabilir, imzalar atılabilir. Dönemsel iş ve projelere girilebilir, satın alımlar için taksitler, krediler kullanılabilir. Kariyerinizde kendinizi geliştirmek adına harcamalar yapabilir, eğitimler alabilirsiniz. Bu süreçte yapacağınız harcamalarda, bankacılık işlerinde hatalara dikkat etmeli, gereğinden veya ederinden fazla harcama yapmadığınızdan emin olmalısınız. Borç alma verme konuları gündeme gelebilir.

14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Aile üyeleriyle ilişkilerde stresli durumları getirebilecek bu süreçte, krizlere değil krizleri çözmeye odaklanmalısınız. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin üzerine daha çok düşebilir, koruma ve sahiplenme, zaman zaman yönetme isteğinde olabilirsiniz. Enerjinizin daha hızlı değişeceği bu dönemde, aniden gerilebilir, aniden toparlayabilirsiniz. Eviniz için harcamalar yapmanız gerekebilir. Tadilatlar olabilir. Bu retro, hayatınıza derinden etki etmiş eski partnerlerin gündeme gelmesini sağlayabilir. Zaman zaman nostalji içinde olabilir, geçmişe özlem duyabilirsiniz. Telepatik durumlar artabilir. Aklınızdan geçen kişilerden haber alabilirsiniz. Stalk, eski eşyalar, anılar ise sizi daha çok aşağı çekebilir, geçmişte yaşamaktan kaçınmalısınız.

16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Eğitim hayatında uzmanlaşma, derinleşme, bir süreci tamamlama veya bir süredir planladığınız eğitimi alma söz konusu olabilir. Araç satın alımı, araçlarla ilgili tadilatlar, dikkatsizlikten kaynaklı kazalar bu süreçte gündeme gelebilir. Bu tarih ve civarında kazalara karşı dikkatli olmalı, teknolojik aletlerde arızalanmalara karşı temkinli olmalı, yeni teknolojik aletler almaktan kaçınmalısınız. Bu Yeni Ay, geçmişten tanıdıklarla haberleşme ve karşılaşmaları getirebilir.

23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iş ve özel hayatınızda ani netleşmeler yaşıyor, hareketli bir gündem içine giriyor olacaksınız. Kariyer yolunuzda radikal bir değişiklik yapabilir, iş ve özel hayatınızda önemli bitiş ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. İstifa kararı, yeni bir işe başlama, bir ilişkide ani bitiş ve mesafeleşme söz konusu olabilir. Uzamış davalar ve adli süreçler beklenmedik bir sonuçla sonlanabilir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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