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  4. Mars’ta beliren gizemli bulutun sırrı çözüldü

Mars’ta beliren gizemli bulutun sırrı çözüldü

16.03.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Mars’ta beliren gizemli bulutun sırrı çözüldü

Bilim insanları Mars volkanının üzerinde beliren dev bulutun sırrını çözdü. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) söz konusu keşfi "Mars'ta şimdiye kadar görülen en büyük 'orografik' bulut" diye nitelendirdi.

Bir süredir bilim dünyasının merceği altında olan Mars ile ilgili her geçen gün yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz.

Kızıl Gezegen’deki ‘Arsia Mons’ isimli volkanının üzerinde beliren gizemli bulutun nasıl oluştuğu yapılan araştırma sonucunda netlik kazandı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express uzay aracındaki kamerayı kullanan bilim insanları, söz konusu bulutun yaşam döngüsünü belirlemeyi başardı.

Bu kamera ile yapılan gözlemleri NASA'nın MAVEN ve Viking 2 isimli uzay araçlarından gelen bilgiler ile harmanlayan ekip, bulutun, rüzgarın Mars yüzeyindeki volkanlar gibi topografik şekiller tarafından yukarı doğru itilmesiyle ortaya çıktığı sonucuna ulaştı.

‘Arsia Mons’ isimli volkanının batı yamacında 45 kilometre yüksekte Güneş’in doğmasından hemen önce ortaya çıkan bulut, yaklaşık 3 saat boyunca batıya doğru genişliyor.

Söz konusu bulut yüksek irtifada meydana gelen rüzgarlar tarafından batıya doğru sürükleniyor ve Güneş'in yükselmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları nedeniyle buharlaşıyor.

Bilim insanları yaptıkları gözlemler sonucunda bulutun uzunluğunun bin 800 kilometreyi, çapının ise 150 kilometreyi bulabildiği bilgisine de ulaştı.

ESA söz konusu keşfi "Mars'ta şimdiye kadar görülen en büyük 'orografik' bulut" diye nitelendirdi.

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Mars

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