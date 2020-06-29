Masal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler

• Orta sertlikte ve ortopedik malzemeden üretilmiş bir yatak olması,

• Cilt dostu ürünler kullanılarak üretilmiş olması,

• Bebeğin hareketleriyle devrilmeyecek kadar sağlam olması,

• Parmaklıkları bulunan bir model ise, açılma mekanizmasının basit bir müdahale ile açılmaması, parmaklıkların arasının 2,5 cm'den dar, 6 cm'den geniş olmaması,

• Parmaklık seviyesinin en az 60 cm yükseklikte olması,

• Yatak kısmının ne çok sert ne de çok yumuşak olması,

• Yatak kısmında yıkanabilir bir koruyucu bulunması,

• Kolay temizlenebilir özelliklerde olması,

• Koku ve bakteri oluşumunu engelleyecek kumaş yapısına sahip olması.



En ucuz bebek beşikleri nerede bulunur?



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