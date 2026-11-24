ABD merkezli Parade dergisi, bu sorunun yanıtını üç çocuk psikoloğuna sordu. Çocuk, ergen ve ailelerle çalışan Psikolog Dr. Becky Fenton, gelişim psikoloğu Dr. Stephen Glicksman ve Mindpath Health Güney Kaliforniya Bölgesi Psikoterapi Direktörü Dr. Erisa Preston, çocuklar için en anlamlı aile geleneklerinden birinin ailece gönüllü faaliyetlere katılmak olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.

AİLE GELENEKLERİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE NEDEN ÖNEMLİ?

Aile gelenekleri, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine ve aile içinde ortak bir aidiyet duygusu geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Psikolog Dr. Erisa Preston'a göre gelenekler, çocukların özel günler ve etkinliklerle ilgili beklentilerini düzenliyor.

Böylece çocuklar ne zaman ne olacağını biliyor, heyecanla bekleyecekleri anlar oluşturuyor.

Gelişim psikoloğu Dr. Stephen Glicksman ise geleneklerin nesilden nesile aktarılan değerleri ve ortak geçmişi temsil ettiğine dikkat çekti. Aile gelenekleri sayesinde çocuklar yalnızca bugünün bir parçası olduklarını değil, geçmişten gelen ve geleceğe taşınacak bir hikayenin içinde yer aldıklarını da hissediyor.

ÜÇ PSİKOLOGDAN ORTAK ÖNERİ: AİLECE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARA KATILIN

Üç uzmanın üzerinde uzlaştığı en faydalı aile geleneği, birlikte gönüllü faaliyetlerde bulunmak.

Dr. Becky Fenton, ailece gönüllülük çalışmalarına katılmanın aile birliği açısından yapılabilecek en değerli etkinliklerden biri olduğunu belirtti.

Dr. Glicksman ise gönüllülüğün yalnızca yardım edilen kişilere değil, bu faaliyetlerde bulunan aile bireylerine de önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre burada önemli olan, gönüllü çalışmaların ne sıklıkla yapıldığı veya hangi alanda gerçekleştirildiği değil. Asıl mesele, çocuklara ihtiyaç sahiplerine destek olmanın ve yaşadıkları topluma katkı sağlamanın önemini davranışlarla göstermek.

GÖNÜLLÜLÜK ÇOCUKLARA HANGİ DEĞERLERİ KAZANDIRIYOR?

Ailece gönüllü faaliyetlerde bulunmak, çocukların değerleri yalnızca sözlerle değil, yaşayarak öğrenmesini sağlıyor.

Dr. Preston'a göre gönüllülük, ailelerin önem verdiği değerleri çocuklarına aktarmanın etkili yollarından biri.

Çocuklar bu faaliyetler sırasında farklı yaşam koşullarını tanıyor, sahip olduklarının kıymetini daha iyi anlıyor ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirdi.

Uzman, özellikle alçakgönüllülük ve minnettarlık duygularının çocukların dayanıklılık geliştirmesinde önemli olduğunu belirtti. Gönüllü çalışmalar aynı zamanda empati ve saygı duygularını güçlendirerek çocukların toplumsal ilişkilerine olumlu katkıda bulunuyor.

Dr. Fenton da çocuklara iyiliği anlatmanın tek başına yeterli olmadığını, ebeveynlerin davranışlarıyla örnek olması gerektiğini ifade ediyor. Psikoloğun ailesiyle birlikte her yıl Şükran Günü'nde yaşlılara yemek ulaştırması da bu yaklaşımın örneklerinden biri.

AİLECE GÖNÜLLÜ OLMANIN EBEVEYNLERE DE FAYDASI VAR

Gönüllülük faaliyetleri yalnızca çocukların gelişimini desteklemiyor. Dr. Glicksman'a göre bu çalışmalar yetişkinlere de önemli kazanımlar sunuyor.

Uzman, gönüllü faaliyetlerin sosyal çevreyi genişletmeye, iletişim becerilerini geliştirmeye, stresi azaltmaya, özgüveni ve minnettarlık duygusunu güçlendirmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Yapılan çalışmanın türüne bağlı olarak fiziksel açıdan da olumlu katkılar görülebilir.

AİLECE YAPILABİLECEK GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ NELER?

Uzmanların önerdiği bu aile geleneğini hayata geçirmek için büyük organizasyonlara katılmak gerekmiyor.

Çocukların yaşına ve ilgi alanlarına uygun küçük adımlarla başlanabilir.

Ailece yapılabilecek bazı gönüllülük faaliyetleri şöyle sıralanabilir:

İhtiyaç sahiplerine destek olmak: Kullanılabilir durumdaki kıyafetleri, oyuncakları ve kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

Yaşlıları ziyaret etmek: Huzurevlerinde yaşayan veya çevrede desteğe ihtiyaç duyan yaşlılarla vakit geçirmek.

Sokak hayvanlarına yardım etmek: Hayvan barınaklarına mama ve gerekli malzemeleri ulaştırmak, hayvan koruma çalışmalarına destek vermek.

Çevre temizliğine katılmak: Park, sahil ve ortak yaşam alanlarında düzenlenen çevre temizliği etkinliklerinde yer almak.

Dayanışma etkinliklerine katılmak: Gıda, kırtasiye ve kitap toplama kampanyalarında ailece görev almak.

Çocuklar için en önemli nokta, yapılan yardımın bir zorunluluk gibi değil, paylaşmanın ve dayanışmanın doğal bir parçası olarak benimsenmesi.