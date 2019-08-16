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Masalsever çocuklar Yaşam Vadisi’nde buluşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, Yaşam Vadisi’nde düzenlediği Masal Atölyesi ile çocukları masalların büyülü dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

Masalsever çocuklar Yaşam Vadisi’nde buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, Yaşam Vadisi’nde düzenlediği Masal Atölyesi ile çocukları masalların büyülü dünyasında yolculuğa çıkarıyor. Çocukları Yaşam Vadisi’nde buluşturan Masal Atölyesi hem çocuklara hem de ailelerine keyifli dakikalar yaşatıyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün çocukların hayal kurma becerisini arttırmak ve çocuklara kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında düzenlediği Masal Atölyesi devam ediyor. Çocukların eğlenirken öğrendiği atölyeye hem çocuklar hem de aileleri ilgi gösteriyor.

OTUZ DAKİKALIK MASAL KEYFİ

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Yaşam Vadisi’nde hayata geçirilen Masal Atölyesi, her akşam saat 20.00’da başlıyor. Yaklaşık otuz dakika süren ve 2 günde bir farklı bir masalın anlatıldığı etkinlikte dünya masallarının en güzel örnekleri, tiyatro oyuncularının performansıyla Yaşam Vadisi’nde hayat buluyor. Her yaştan çocuğun katılabildiği Masal Atölyesi’nden çocuklar, yüzlerinde kocaman bir gülüseme ile ayrılıyor.

(FOTOĞRAFLI)

Masalsever çocuklar Yaşam Vadisi’nde buluşuyorMasalsever çocuklar Yaşam Vadisi’nde buluşuyor

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