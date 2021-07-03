Masaüstü ve dizüstü PC'lere performans dopingi

En başta şu soruyu sorabiliriz: SSD ile neler yapılabilir? Aslında neler yapılmaz ki? Gelişmiş grafiklere sahip video oyunlarından tutun da 3D programlara, video edit programlarından 4K çözünürlüklü filmlere kadar "performans gerektiren" pek çok işlem için ideal bir çözümden söz ediyoruz.

FA100, PCIe Gen3 x4, NVMe1.4 arayüze sahip. Yani bu detay bile ürünün gayet hızlı olduğunu ifade edebilir. Tabii ki kullanmak için cihazınızda M.2 desteği olmalı.

Boyutları yalnızca 80 x 22 x 2.3mm olan ürün, maksimum sıralı okuma hızı olarak 3300MB/s değerine, maksimum sıralı yazma hızı olarak da 2700MB/s değerine erişebiliyor. Tabii ki burada teorik değerlerden söz ediyoruz. Tabii ki içerik türlerine göre bu değerlerde farklılıklar olacaktır.

FA100, 3D NAND silikon devre levhalar içeriyor. Bu yeni nesil bellek, kullanılan dizüstü ve masaüstü PC’lerde veri depolama ve aktarma hızlarını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.

UZUN SÜRE GÜVENLİ KULLANIM MÜMKÜN

Ayrıca ürün, 4K LDPC yüksek dereceli hata düzeltme teknolojisine ve S.M.A.R.T. özelliğine sahip. Bu detaylar, “değerli” olarak nitelendirebileceğiniz verilerin güvenli bir şekilde uzun süre depolanabilmesi için önemli. Veri okuma ve yazma esnasında veri hatalarının önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtelim.

Bir diğer dikkat çekici detay ise, ürünün optimize bir yapıda gelmesi ve HMB fonksiyonunun da sayesinde SSD gecikmelerini en aza düşürebiliyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu da “yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım” için önemli.

Masaüstü ve dizüstü PC’leriniz için düşük güç tüketimli ideal bir çözüm

Acer FA100 M.2 PCIe NVMe SSD, ister masaüstü PC’nizde, isterseniz de dizüstü PC’nizde deneyimleyebileceğiniz bir ürün. Montajı oldukça kolay. Tek taraflı geldiği için yatay olarak M.2 SSD slotuna yerleştirdikten sonra yine beraberinde gelen vida ile kısa sürede montajlayabilirsiniz. Hepsi bu. Artık ürünü kullanmaya hazırsınız.

Kullanılmadığı esnalarda bekleme ve ultra güç tasarrufu gibi modlara geçiş yapabilen ürün, özellikle dizüstü PC’ler tarafında fark edilir düzeyde “az” pil tüketimine ihtiyaç duyuyor. Acer’ın belirttiğine göre, bu SSD’nin 2TB depolama kapasiteli versiyonu yalnızca 3,96 Watt elektrik tüketiyor.

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