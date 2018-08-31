‘Maske’ İstanbul'da yeniden yakalandı

Ülkesinde suç örgütü elebaşı "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'la birlikte çalışan Sadıkhov hakkında Azerbaycan tarafından 2014'te Interpol'e yakalanması için başvuru yapıldı. Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre,Sadıkhov İstanbul'da Ukraynalı Roman Ostapchuk'un fidye amacıyla zorla kaçırılması olayına karıştı.

2017'DE İSTANBUL'DA YAKALANDI, CEZAEVİNE SEVKEDİLİRKEN KAÇTI

192 ülkede "kırmızı bülten ile aranan Sadıkhov'u, İstanbul polisi yakaladı. 18 Aralık 2017'de tutuklu olduğu Maltepe Cezaevi'nden Erzurum Cezaevi'ne sevki sırasında kaçtı.

YENİDEN YAKALANDI

Sadıkhov'un Esenyurt'ta sahte İran kimliği ile kiraladığı dairede saklandığı belirlendi. Adrese yapılan operasyonla Sadıkhov yakalandı. Sadıkhov, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı aldığı hapis cezalarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a iade edilecek.

