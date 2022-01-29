Maske Kimsin Sen Tavus kuşu kimdir? Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Maske Kimsin Sen, izleyiciyi adeta ekrana bağladı. Sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüri üyeliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yaptığı programda maskenin altındaki ünlüler merak konusu oldu. Masked Singer programının adaptasyonu olan yarışmada Tavus kuşu'nun Emre Altuğ olduğu öne sürüldü.

MASKE KİMSİN SEN TAVUS KUŞU KİMDİR?

FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı Maske Sen Kimdin programında Tavuskuşu maskesinin altında olan ismin, Emre Altuğ olduğu iddia edildi.

MASKE KİMSİN SEN TAVUS KUŞU EMRE ALTUĞ MU?

Fakat Tavuskuşu maskesinin altındaki isim henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASI

Maske Kimsin Sen programının orijinali Güney Kore'de ekrana gelen King of Mask Singer'a dayanmaktadır. Çok sayıda ülkede Masked Singer adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye uyarlaması Maske Kimsin Sen? ilk olarak 1 Ocak'ta FOX TV'de ekrana gelmiştir.

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

