Maske takan iPhone kullanıcıları dikkat! İşte iOS 13.5 güncellemesi ile gelen koronavirüs yenilikleri

iOS 13.5 güncellemesi ne zaman gelecek sorusu yanıtlandı. Gelen bilgilere göre iOS 13.5 bu akşam itibariyle iPhone akıllı telefonlar için indirilmeye sunulacak. Fakat bu seferki iOS güncellemesi diğerlerinden fazlasıyla farklı olacak. Zira sağlık alanında birçok yenilik, iOS 13.5'te yerini alacak.
İOS 13.5 KORONAVİRÜS ODAKLI OLACAK
Maske takan iPhone kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri ve Google ile iş birliğinin ilk meyvesi iOS 13.5 güncellemesi ile cihazlara eklenecek. Peki hepsi bu kadar mı? Tabi ki değil.
İşte iOS 13.5 ile gelen yenilikler!
1- FaceTime
iOS 13.5'e gelecek ilk değişim, FaceTime'ta yaşanacak. Koronavirüs döneminde kullanımı artan uygulamalardan biri olan FaceTime, otomatik yakınlaştırma özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde FaceTime'taki görüşmelerde, konuşan kişinin yüzü ön plana çıkartılıyor.
Ancak bu özellik bazı FaceTime kullanıcıların hoşuna gitmedi. Bu yüzden Apple, iOS 13.5'e FaceTime görüşmelerindeki otomatik yüz yakınlaştırmayı kapatma seçeneği ekleyecek. Böylece kullanıcılar Ayarlar > FaceTime > Konuşma yolunu izleyerek yakınlaştırmaya kapatabilecek.
2- Maske ve Face ID
iOS 13.5'in en dikkat çekici yeniliği ise maske takan iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bildiğiniz üzere Apple'ın yüz tanıma kilidi Face ID, maske takıldığı zaman çalışmıyor. Yüzü algılayamadığı için her seferinde parola soran Face ID, iOS 13.5 ile bu sorunu aşacak.
Face ID yeni iOS güncellemesinden sonra sizin maske taktığınızı anlayacak ve zaman kaybetmeden şifre ekranına geçiş yapacak. Böylece başarısız Face ID tanımaları zaman kaybına yol açmayacak. Geçelim diğer bir yeniliğe.
3- Koronavirüs izleme bildirimi
Hatırlarsanız Apple ve Google bir koronavirüs uygulaması için çalışmalara başlamıştı. Bu güncellemenin ilk meyvesi olan COVID-19 maruz kalma bildirimleri iOS 13.5 ile iPhone'lara eklenecek.
Bluetooth LE teknolojiyle birlikte iPhone'lar, etraflarındaki koronavirüs hastası bireylerin telefonlarıyla iletişime geçerek sahiplerini sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaracak. Koronavirüs hastası kişi de telefonu üzerinden uzak durması gerektiğine dair bildirimler alacak.
4- Apple Music'e Instagram Hikayeler desteği
Instagram'da çoğu insan Spotify ve diğer müzik uygulamaları üzerinden hikaye paylaşmayı seviyor. Ancak Apple Music kullanıcıları bu konuda bir dezavantaja sahip. Zira Apple Music Instagram Hikayeleri üzerinden müzik paylaşımına destek vermiyor.
Fakat iOS 13.5 ile bu destek de sağlanacak. Apple Music kullanıcıları, yeni güncelleme ile birlikte Apple Music'te beğendikleri şarkıları Instagram Hikayeleri üzerinden takipçileriyle paylaşabilecek.
5- Gündem yaratan çökme sorunu
iOS 13.5'in getirisi sadece yenilikler değil. Yakın zamanın en büyük iPhone skandallarından biri de iOS 13.5 ile çözülecek.
Bir İtalyan bayrağı ve bir Sindhi dili karakteri içeren mesajlar iPhone'ların çökmesine neden oluyordu. Gündemi sarsan bu çökme sorunu sonrası, Apple yeni bir güncelleme ile sorunun çözüleceğini söylemişti. İşte Apple'ın bahsettiği o güncelleme iOS 13.5 olacak ve güncelleme ile bu hata tamamen ortadan kaldırılacak.
iOS 13.5 ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
iOS 13.5'in bu akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor. Önceki iOS güncellemelerinden yola çıkarsak, TSİ 20:00'da iOS 13.5'in yayınlanması muhtemel.
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