Maske takan iPhone kullanıcıları dikkat! İşte iOS 13.5 güncellemesi ile gelen koronavirüs yenilikleri

iOS 13.5 güncellemesi ne zaman gelecek sorusu yanıtlandı. Gelen bilgilere göre iOS 13.5 bu akşam itibariyle iPhone akıllı telefonlar için indirilmeye sunulacak. Fakat bu seferki iOS güncellemesi diğerlerinden fazlasıyla farklı olacak. Zira sağlık alanında birçok yenilik, iOS 13.5'te yerini alacak.

İOS 13.5 KORONAVİRÜS ODAKLI OLACAK

Maske takan iPhone kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri ve Google ile iş birliğinin ilk meyvesi iOS 13.5 güncellemesi ile cihazlara eklenecek. Peki hepsi bu kadar mı? Tabi ki değil.