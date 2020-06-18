Maske takmama cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri?

48 ilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle bu şehirlerde yaşayanlar açısından bir soru da kritik hale geldi: Maske takmamanın cezası ne kadar? Koronavirüs ile mücadele kapsamında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takmanın zorunlu olduğu illerde evden çıkıldığı andan itibaren her alanda maske takmak zorunlu. Açıklamalara göre cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılındı. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak.

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası ise 3 bin 150 lira.