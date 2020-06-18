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Maske takmama cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın olduğu 48 ilde maske zorunlu hale getirildi. Uymayanlara idari para cezası kesilecek, adli işlem uygulanacak. Peki maske takmak hangi alanlarda zorunlu? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? İşte tüm detaylar...

Maske takmama cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri?

48 ilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle bu şehirlerde yaşayanlar açısından bir soru da kritik hale geldi: Maske takmamanın cezası ne kadar? Koronavirüs ile mücadele kapsamında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takmanın zorunlu olduğu illerde evden çıkıldığı andan itibaren her alanda maske takmak zorunlu. Açıklamalara göre cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılındı. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak.

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası ise 3 bin 150 lira.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İSTANBUL'DA İLK CEZALAR KESİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından dün akşam duyurulan karar ile yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt Meydanı'ndan maske takması konusunda vatandaşları anonslarla ve birebir yanlarına giderek uyardı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para işlemi cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar haberimiz yok diyerek kendilerini savunmaya çalıştı.

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